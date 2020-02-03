Великолучанка продала на запчасти машину, которой ей дали попользоваться. Совершенные ею действия квалифицированы, как растрата, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Женщина привлечена к уголовной ответственности.

В сентябре 2019 года она без ведома собственника продала на запчасти находящуюся у нее во временном пользовании автомашину «Хонда цивик», 1998 года выпуска. Материальный ущерб составил 109 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд. Санкция ч.2 ст.160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.