Дмитрий Месхиев о фаворите «Оскара» фильме «1917»: Актеры плохо играют

Российский кинорежиссер, актер, продюсер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев на своей странице в Фейсбуке поделился мнением о номинированном на «Оскар» фильме «1917».

«Имея опыт создания картины про первую мировую , не скрою, смотрел с завистью. Масштаб , декорации , возможности - все это вызывает зависть. Нам, делая «Батальон», приходилось изворачиваться и придумывать так, что бы картинка на экране была насыщена и масштабна. И в некоторых сценах это не удалось в полной мере.

В этом же кино с технической точки зрения все сделано безукоризненно, в лучших традициях Голливуда. Но фильм вызывает двоякое ощущение. С одной стороны - сложнейший приём съёмок фильма одним кадром. Понятно, что якобы одним, но сделано это безукоризненно. Причём понятно, что «1917» так и задумывался. И это очень ценно.

В картине феноменально решена ситуация со временем. ( а время - одно из труднейших и сложнейших противоречий в кино). Я когда-то, в далеком 1995 году сделал одним кадром короткометражку «Экзерсис номер 5». И наверное это один из лучших моих фильмов. И сложности съёмок одним кадром мне знакомы.

При использовании подобного приема вопрос о времени вроде не стоит-, минута экранного времени должна соответствовать минуте повествования. Хотя в этом и заключается наверное основная сложность.

Но в 1917 за два часа экранного времени по повествованию картины проходят сутки! День сменяется ночью , потом утро и снова день,- и это не вызывает сомнений , нет ощущения подделки . Создатели картины филигранно манипулируют нашими временными ощущениями . Это выполнено очень хорошо.

Декорации , свет , цвет , костюмы - все продуманно, придумано и выполнено несомненно талантливо и профессионально. Операторское решение, пластика изображения - просто отлично! Чего только стоит выход героя в последней части картины в белые окопы - неожиданно и завораживающе здорово.

И вот теперь про двоякость ощущения:

С другой стороны при всех выше перечисленных плюсах смущает , очень смущает, подбор актерского состава. И вроде актеры хорошие , но они как то все не на месте . И порой просто не убедительны. И они плохо играют !!!!!!!

И из за этого никого не жалко , и страдания и переживания персонажей не вызывают должных эмоций. А к финалу ещё и какой то пафосный , искусственный посыл , да к тому же плохо сыгранный. И это все рушит!!!! Рушит все возможные эмоции , которые могли быть в картине. И она кажется затянутой и бессмысленной.

Да и музыка в фильме иллюстративная порой надоедливая и нудная.

А жалко.

Труда и денег потрачено с лихвой.

И дубляж! Дубляж просто ужасающий ! Такое исполнять нельзя.

Но тем кто ещё не видел ,- все же рекомендую .

Хотя бы для просмотра возможностей того, что может современное кино , где не очень много рисованной графики компьютером».

Отметим, что фильм «Батальон» Дмитрий Месхиев снимал в 2013 году В Новоржевском районе. «Псковская правда» много писала о его съемках, о впечатлениях участников, о том, как фильм впервые показали в Пскове.