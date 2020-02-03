По дешевизне бензина Россия на втором месте в Европе

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга в Казахстане - 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр.

Третье место у Белоруссии, четвертое - у Украины. Самый дорогой бензин в Нидерландах - 117,7 рубля за литр.