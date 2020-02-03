Кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района стал Сергей Тарасик

Предварительное голосование «Единой России» прошло в Печорском районе в воскресенье, 2 февраля. Свои голоса - 84,77% - жители района отдали директору ООО «Автобусный курьер», военному пенсионеру Сергею Тарасику. Он и стал кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах главы Печорского района, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В предварительном голосовании от «Единой России» участвовал самозанятый Владислав Марков (6,19%) и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина (13,93%).

Досрочные выборы главы Печорского района пройдут 5 апреля в связи с тем, что пост главы муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.