Полицейские обнаружили в Пскове фальшивую пятитысячную купюру

В Пскове изъяли банкноту с признаками подделки, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили 28 января в финансовом учреждении города. Поступила она в выручке одного из торговых предприятий. Возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует всем, кто по работе так или иначе связан с деньгами, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.

- Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! - напоминают в полиции. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.