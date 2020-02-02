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Происшествия

Полицейские обнаружили в Пскове фальшивую пятитысячную купюру

2 февраля 2020 года, 13:12

В Пскове изъяли банкноту с признаками подделки, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.   Фальшивую пятитысячную купюру  обнаружили 28 января в финансовом учреждении города. Поступила она в выручке одного из торговых предприятий. Возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует всем, кто по работе так или иначе связан с деньгами, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.

- Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! - напоминают в полиции. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.


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