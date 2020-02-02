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Происшествия

Полиция ищет пожилую псковичку, страдающую потерей памяти

2 февраля 2020 года, 10:15

Полицейские ищут  пропавшую без вести Иванову Ольгу Михайловну, 1935 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.   27 января 2020 года она ушла из дома  в деревне Паничьи Горки Ядровской волости Псковского района. Недалеко расположены садоводческие товарищества «Весна-80» и «Сады Высоцкие». До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы волнистые, седые, стрижка короткая. Зубы отсутствуют. Хромает на правую ногу. Ходит медленно. Страдает потерей памяти.

Была одета: халат сине-красного цвета, рейтузы, тапки или галоши, была без головного убора.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ивановой Ольги Михайловны, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.



Полиция ищет пожилую псковичку, страдающую потерей памяти
Фото пресс-служба УМВД
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