Полиция ищет пожилую псковичку, страдающую потерей памяти

Полицейские ищут пропавшую без вести Иванову Ольгу Михайловну, 1935 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. 27 января 2020 года она ушла из дома в деревне Паничьи Горки Ядровской волости Псковского района. Недалеко расположены садоводческие товарищества «Весна-80» и «Сады Высоцкие». До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы волнистые, седые, стрижка короткая. Зубы отсутствуют. Хромает на правую ногу. Ходит медленно. Страдает потерей памяти.

Была одета: халат сине-красного цвета, рейтузы, тапки или галоши, была без головного убора.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ивановой Ольги Михайловны, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.



