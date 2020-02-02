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Общество

Тридцать лучших псковских десантников совершают марш-бросок на 800 километров

2 февраля 2020 года, 10:05

Наиболее подготовленные и выносливые военнослужащие 234-го гвардейского  десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова 3 степени полка, 1 февраля начали большой переход, сообщила пресс-служба псковской администрации. Им предстоит пройти дистанцию в 840 км в течение 22 суток. Там, где есть снег, десантники пойдут на лыжах. Военные сделают остановки в Острове, Бежаницах, Новосокольниках, Великих Луках, Наро-Фоминске и других городах воинской славы. Здесь будут проходить военно-патриотические акции и митинги. Общей завершающей точкой в лыжном переходе станет финиш команд-участниц в Городе воинской славы Наро-Фоминске и в Москве на Поклонной Горе.

В лыжном переходе участвуют 9 команд от различных частей и соединений Воздушно-десантных войск России. 

Проход посвящен памяти легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова, который на учениях «Днепр-67» совершил марш со своими подразделениями, протяженностью около 1000 километров.


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