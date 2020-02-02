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Культура

Посетителям пушкинского литературного фестиваля покажут миниатюрное издание «Евгения Онегина» в виде кулона

2 февраля 2020 года, 09:38

С 5 по 7 февраля в Пскове пройдет литературно-просветительский фестиваль к Дню памяти А.С. Пушкина «Под Пушкинской звездой», сообщает пресс-служба псковской областной библиотеки.  Библиотека проведет его совместно с Театрально-концертной дирекцией Псковской области. 5 февраля в 13.00 состоится литературная гостиная «У Великой». Тема беседы - «Уездной барышни альбом». Речь пойдет об альбомах пушкинской эпохи. Там представят факсимильное издание «Альбом Елизаветы Ушаковой» из серии «Собрание Пушкинского дома». На встрече можно будет также познакомиться с миниатюрным изданием романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  Это подарочное издание «Евгения Онегина», оно   умещается в спичечном коробке. Миниатюрный фолиант 1899 года 3x2 см в бронзовом футляре хранится в отделе ценных и редких книг. Книгу выпустили в Польше к 100-летию со дня рождения Пушкина. Ее носили на цепочке на шее в виде украшения. Ну а для желающих использовать книгу по прямому назначению прилагалась лупа.

В 14.00 состоится презентация коллекций Президентской библиотеки и электронной библиотеки «Псковиана», посвященных Александру Сергеевичу Пушкину.  Покажут фильм режиссера Николая Алексеева о легендарном директоре Пушкинского заповедника Семене Степановиче Гейченко «В разные годы». Валентин Курбатов. Воспоминания о хранителе». Документальная лента вышла на экраны в 2015 году и стала участником российского кинофестиваля «Литература и кино».

6 февраля в 13 часов пройдет литературно-художественная программа «Пушкин: вечный смысл, вечная любовь».

Завершится фестиваль 7 февраля в 15 часов историко-просветительской программой «Тропою пушкинского детства». Она посвящена ранним годам поэта, его семье и первым литературным опытам. Будут представлены интересные факты о Царскосельском лицее и о жизни лицеистов, об учебе Пушкина, первых достижениях, а, самое главное, - о лицейских друзьях.

Место проведения: медиа-холл Театрально-концертной дирекции (ул.Пушкина, д.13). Запись на мероприятие по телефону 72-83-98.


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