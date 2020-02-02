Мошенники украли с банковской карты псковича 135 тысяч рублей

Жертвами мошенников вновь стали жители областного центра. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 49-летнему псковичу 29 января на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег выведал данные банковской карты. Пскович лишился 135 тысяч рублей. Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

А 24-летняя жительница областного центра 29 января в результате обманных действий мнимого банковского служащего лишилась более 21 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.