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Политика

Сегодня избиратели Печорского района определят своего кандидата от «Единой России»

2 февраля 2020 года, 09:09

Единый день предварительного голосования по выборам главы Печорского района проходит 2 февраля, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Сегодня избиратели определят кандидата для последующего выдвижения от партии «Единая Россия».

Ровно в 8:00 в районе открылись пять счетных участков:  в деревнях Крупп, Новый Изборск, Лавры и в городе Печоры – школе № 3 и Центре культуры. Проголосовать могут чуть более 16 тысяч человек – все, кто обладает активным избирательным правом и имеет регистрацию по месту жительства в пределах границ указанных счетных участков.

В партийной процедуре по выборам главы Печорского района принимают участие три человека: директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.


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