Больше ста пластиковых мусорных контейнеров установили в Новоржеве

В Новоржеве установили более 100 новых пластиковых контейнеров вместо старых ме-таллических. Об этом «Пскосвкой правде» сообщили в ООО «Экопром» - региональном операторе по обращению с ТКО в Псковской области.

Директор компании Сергей Пайст отметил, что для работы с новыми контейнерами ре-гоператор будет использовать новый мусоровоз, который обладает высокой маневрен-ностью и незаменим в условиях узких проездов. В районном центре также установят контейнеры на 32-х новых точках в частном секторе Новоржева.

С 1 февраля сбором мусора в Новоржевском районе будет заниматься «Мехуборка». С октября прошлого года местные жители уже могли видеть мусоровозы компании, которые вывозили мусор с основной части города.

Мусор в Новоржеве будет вывозиться каждую неделю в понедельник, среду и пятницу. Все желающие жители района могут заключить индивидуальный договор на вывоз собственно-го евроконтейнера. Для этого необходимо оставить соответствующую заявку на сайте регоператора или позвонить по телефону 8 (8112) 20-19-21.