Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Больше ста пластиковых мусорных контейнеров установили в Новоржеве

1 февраля 2020 года, 14:40

В Новоржеве установили более 100 новых пластиковых контейнеров вместо старых ме-таллических. Об этом «Пскосвкой правде» сообщили в ООО «Экопром» - региональном операторе по обращению с ТКО в Псковской области.

Директор компании Сергей Пайст отметил, что для работы с новыми контейнерами ре-гоператор будет использовать новый мусоровоз, который обладает высокой маневрен-ностью и незаменим в условиях узких проездов. В районном центре также установят контейнеры на 32-х новых точках в частном секторе Новоржева.

С 1 февраля сбором мусора в Новоржевском районе будет заниматься «Мехуборка». С октября прошлого года местные жители уже могли видеть мусоровозы компании, которые вывозили мусор с основной части города.

Мусор в Новоржеве будет вывозиться каждую неделю в понедельник, среду и пятницу. Все желающие жители района могут заключить индивидуальный договор на вывоз собственно-го евроконтейнера. Для этого необходимо оставить соответствующую заявку на сайте регоператора или позвонить по телефону 8 (8112) 20-19-21.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове начался приём заявок для детского конкурса судебных приставов «Хрустальные звёздочки-2020»
Россельхознадзор назвал Псковскую область неблагополучным регионом по бешенству животных
Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом
В Пскове мужчина украл из магазина коньяк и текилу, но был задержан
В Пскове следователи раскрыли двойное убийство, совершенное 12 лет назад
Великолукское транспортное предприятие «Славяне» нуждается в обновлении помещений и автобусного парка
В Куньинском районе осталось всего три участника Великой Отечественной войны
В Стругокрасненском районе мужчина за драку на свадьбе попал под уголовную статью
Фестиваль «Ганзейские дни в Пскове» стал лауреатом премии EFEA Awards

Комментарии

Авторизация
No comments
«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Общество
31 января 16:12

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Десяти годам из жизни области и первому юбилею самой премии посвятили церемонию награждения ее организаторы
Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Общество
31 января 11:19

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Максим и Даня поделились впечатлениями от посещения кабины военного самолета и примерки средневековых доспехов
Рожаем!

Общество / Семья
30 января 11:34

Рожаем!

Ровно год назад в Пскове открылся новый перинатальный центр – полет аиста нормальный