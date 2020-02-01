В Пскове начался приём заявок для детского конкурса судебных приставов «Хрустальные звёздочки-2020»

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области начало принимать документы для участия в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки – 2020».
Как сообщила «Псковской правде» в пресс-служба УФСП России по Псковской области, заявки на конкурс будут приниматься до 29 февраля. К участию приглашаются дети государственных гражданских служащих и работников региональных судебных приставов, дети сотрудников правоохранительных и иных госорганов, воспитанники детских домов и школ-интернатов.