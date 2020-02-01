В Пскове начался приём заявок для детского конкурса судебных приставов «Хрустальные звёздочки-2020»

Как сообщила «Псковской правде» в пресс-служба УФСП России по Псковской области, заявки на конкурс будут приниматься до 29 февраля. К участию приглашаются дети государственных гражданских служащих и работников региональных судебных приставов, дети сотрудников правоохранительных и иных госорганов, воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области начало принимать документы для участия в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки – 2020».

Всероссийский конкурс «Хрустальные звездочки» это проект, инициированный Федеральной службой судебных приставов. Конкурс проводится среди юных талантов от 7 до 18 лет в трех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Исполнительcкое мастерство».

Для участия в региональном этапе конкурса «Хрустальные звездочки - 2020» необходимо подать заявку и предоставить резюме конкурсанта. Образцы документов есть на официальном сайте УФССП России по Псковской области.

Кстати, в 2019 году три участника от Псковской области победили во втором этапе конкурса и получили бюджетные путевки в детский центр «Орленок» в лагерь «Стремительный».