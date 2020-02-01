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Экономика / Сельское хозяйство

Россельхознадзор назвал Псковскую область неблагополучным регионом по бешенству животных

1 февраля 2020 года, 12:01

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям рассказала «Псковской правде» об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии нашего региона. Псковская область сегодня признана стационарно неблагополучным регионом по бешенству животных. Уже в январе 2020 года в зооприюте «Добрый» был выявлен антиген вируса бешенства у собаки.

Гдовский район Псковской области имеет статус «неблагополучный» по африканской чуме свиней. Но сотрудники контролирующего ведомства отметили, что в прошлом году не было ни одного случая заболевания свиней этой опасной болезнью.

Как помнят псковичи, в декабре прошлого года и начале этого в Псковской области были зарегистрированы очаги оспы овец. Указом губернатора Псковской области введен карантин и определены эпизоотические очаги в крестьянско-фермерском хозяйстве в деревне Пошитни Пушкиногорского района и селе Подоклинье Порховского района. Ведутся работы, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз.

Для проведения лабораторных исследований на опасные заболевания животных отбираются пробы сыворотки крови крупного рогатого скота и свиней. В прошлом году сотрудники управления направили на исследование больше 500 проб из Псковской области, результаты исследования были отрицательные.

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