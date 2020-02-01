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Общество / Здоровье

Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом

1 февраля 2020 года, 11:15

Доступность энодоскопической хирургии для жителей области с каждым годом увеличивается, и каждая пятая операция, сделанная в Псковской областной клинической больнице, проводится малоинвазивным способом. Об этом рассказал замглавного врача по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

СПРАВКА

Малоинвазивная хирургия — это альтернатива классической операции. В основе данного метода — оперирование через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия. Основные методики, используемые при малоинвазивном вмешательстве, это лапароскопическая (эндоскопическая) хирургия и эндоскопия.


«В прошлом году лапароскопические операции составили 16,5 % от всех хирургических вмешательств, сделанных в области. Этот показатель в расчёте на душу населения у нас в регионе даже выше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы активно развиваем это направление современной медицины: увеличиваем количество операций, повышаем их качество, постоянно учимся», - отметил врач-хирург.

Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом
В Пскове прошла лапароскопическая операция, проведённая по новой методике, которой ранее не было в арсенале псковских хирургов.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.
Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом
В Пскове прошла лапароскопическая операция, проведённая по новой методике, которой ранее не было в арсенале псковских хирургов.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

А 31 января в Пскове прошла лапароскопическая операция, проведённая по новой методике, которой ранее не было в арсенале псковских хирургов. На операцию был приглашён профессор, член правления общества эндоскопических хирургов РФ, главный хирург больницы св. Георгия в Санкт-Петербурге Георгий Рутенбург. Ассистировали профессору псковские врачи.

«Нас с хирургами из Пскова связывает давняя профессиональная дружба, и поэтому я с большим удовольствием в очередной раз посещаю областную клиническую больницу и рад поделиться с коллегами своим опытом. Операция прошла успешно. Прекрасное оборудование, прекрасный коллектив», - дал комментарий по окончании операции хирург из Санкт-Петербурга.

По словам Игоря Дитриха, о повышении уровня регионального здравоохранения говорят и статистические показатели: уменьшился процент послеоперационных осложнений, сократилось среднее время пребывания на хирургической койке до 7,4 дней.

Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом
Доступность энодоскопической хирургии для жителей области с каждым годом увеличивается.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.
Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом
Доступность энодоскопической хирургии для жителей области с каждым годом увеличивается.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.
Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом
Доступность энодоскопической хирургии для жителей области с каждым годом увеличивается.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

Тем не менее, замглавного врача признал, что учреждения здравоохранения значительно отличаются по уровню предоставления медицинских услуг. Серьёзные хирургические вмешательства, по его словам, проводятся только в семи больницах региона: в прошлом году 12 тысяч операций было сделано в областной больнице, 6 тысяч – в Великолукской межрайонной больнице, 4 тысячи – в Псковской городской больнице и примерно по тысяче операций в областном онкологическом центре, детской областной больнице, в Островской и Псковской межрайонных больницах. Все остальные стационары проводят минимальное количество хирургических вмешательств низкой категории сложности.

Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом
Каждая пятая операция, сделанная в Псковской областной клинической больнице, проводится малоинвазивным способом.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.
Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом
Каждая пятая операция, сделанная в Псковской областной клинической больнице, проводится малоинвазивным способом.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

По мнению Игоря Дитриха, пришло время создать в регионе единую хирургическую службу на базе семи ведущих больниц. И подчеркнул, что концентрация хирургической службы в двух крупных городах региона не скажется на общей востребованности больниц в районах.

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