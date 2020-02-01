Каждая пятая операция в Псковской областной больнице проводится малоинвазивным способом

А 31 января в Пскове прошла лапароскопическая операция, проведённая по новой методике, которой ранее не было в арсенале псковских хирургов. На операцию был приглашён профессор, член правления общества эндоскопических хирургов РФ, главный хирург больницы св. Георгия в Санкт-Петербурге Георгий Рутенбург. Ассистировали профессору псковские врачи.

«Нас с хирургами из Пскова связывает давняя профессиональная дружба, и поэтому я с большим удовольствием в очередной раз посещаю областную клиническую больницу и рад поделиться с коллегами своим опытом. Операция прошла успешно. Прекрасное оборудование, прекрасный коллектив», - дал комментарий по окончании операции хирург из Санкт-Петербурга.

По словам Игоря Дитриха, о повышении уровня регионального здравоохранения говорят и статистические показатели: уменьшился процент послеоперационных осложнений, сократилось среднее время пребывания на хирургической койке до 7,4 дней.