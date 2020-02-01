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Происшествия

В Пскове мужчина украл из магазина коньяк и текилу, но был задержан

1 февраля 2020 года, 11:01

В пятницу, 30 января, около 12 часов росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в краже алкоголя.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, пскович из магазина на Рижском проспекте украл бутылку коньяка и две бутылки текилы стоимостью 2600 рублей.

Бдительный персонал магазина это заметил и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия сразу же прибыл наряд вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали 31-летнего гражданина и передали его в отдел полиции.

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