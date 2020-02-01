В Пскове следователи раскрыли двойное убийство, совершенное 12 лет назад

Следственный комитет расследует уголовное дело, которое было возбуждено 13 января 2008 года. Тогда в Пскове в своем доме были найдены тела мужчины и женщины с рубленными ранами головы.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, несмотря на то, что следствие по уголовному делу было приостановлено, работа по раскрытию преступления продолжалась, в том числе с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия из Санкт-Петербурга и криминалистического центра при оперативном сопровождении псковских сотрудников полиции.

Благодаря кропотливой работе следователи смогли в два последних дня установить психологический контакт с ключевыми свидетелями, которые изначально давали ложные показания, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, удалось их убедить давать правдивые показания. В результате собранных доказательств преступление было раскрыто, подозреваемый задержан.

Им оказался 40-летний житель Пскова, ранее судимый за убийство, который после инкриминируемого ему преступления совершил и уже отсидел пятилетний срок за преступление на сексуальной почве.

По версии следствия, в январе 2008 года тогда еще 28-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил старую обиду и пришел в дом потерпевших, где зарубил их топором, нанеся в общей сложности около 25 ударов по голове, после чего с места преступления скрылся.

Сегодня задержанному предъявлено обвинение и его заключили под стражу. Работа по сбору и закреплению доказательств продолжается.