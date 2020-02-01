Великолукское транспортное предприятие «Славяне» нуждается в обновлении помещений и автобусного парка

Замгубернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 31 января, посетил с рабочим визитом автотранспортное предприятие «Славяне» в Великих Луках. Его сопровождал председатель комитета по транспорту Борис Елкин и директор предприятия Игорь Жгун, который рассказал о том, чем предприятие живет сейчас.



После осмотра вице-губернатор провел рабочее совещание с руководителем организации и обсудили перспективы развития пассажирского сообщения в обслуживаемых районах, совершенствование маршрутной сети, а также предоставление поддержки для обновления подвижного состава предприятия и ремонта производственных помещений. Вице-губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле, а профильный комитет проработает возможные варианты оказания помощи организации.