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Экономика

Великолукское транспортное предприятие «Славяне» нуждается в обновлении помещений и автобусного парка

1 февраля 2020 года, 09:34

Замгубернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 31 января, посетил с рабочим визитом автотранспортное предприятие «Славяне» в Великих Луках. Его сопровождал председатель комитета по транспорту Борис Елкин и директор предприятия Игорь Жгун, который рассказал о том, чем предприятие живет сейчас.

Великолукское транспортное предприятие «Славяне» нуждается в обновлении помещений и автобусного парка
Василий Осипов и Борис Елкин посмотрели, как работает предприятие «Славяне».
Фото пресс-службы администарции Псковской области.

После осмотра вице-губернатор провел рабочее совещание с руководителем организации и обсудили перспективы развития пассажирского сообщения в обслуживаемых районах, совершенствование маршрутной сети, а также предоставление поддержки для обновления подвижного состава предприятия и ремонта производственных помещений. Вице-губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле, а профильный комитет проработает возможные варианты оказания помощи организации.

Великолукское транспортное предприятие «Славяне» нуждается в обновлении помещений и автобусного парка
Предприятие нуждается в обновлении состава и ремонте помещений.
Фото пресс-службы администарции Псковской области.

Государственное предприятие Псковской области «Славяне» создано в 2008 году для перевозок пассажиров автобусами на регулярных маршрутах. Автобусы организации обслуживают шесть районов: Великолукский, Новосокольнический, Невельский, Локнянский, Куньинский и Усвятский районы.

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