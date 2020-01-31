В Куньинском районе осталось всего три участника Великой Отечественной войны

В поселке Кунья в пятницу, 31 января, жители отметили 77-ую годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На воинском захоронении прошел торжественный митинг в память о бойцах Красной Армии, павших в кровопролитных боях.

Поздравление губернатора Михаила Ведерникова жителям района передал вице-губернатор Василий Осипов. «9 января 1942 года войска 3-й и 4-й Ударных армий начали Торопецко-Холмскую операцию, одним из результатов которой стало освобождение Куньинского района. Параллельно в ночь с 21 на 22 января 1942 года партизанские отряды заняли станцию Жижица, а рано утром 22 января 1942 года — сам поселок Кунья. 24 января 1942 года утром была разгромлена местная немецкая разведка, а спустя еще две недели территория района была полностью освобождена от неприятеля», — напомнил Михаил Ведерников в поздравительном письме.