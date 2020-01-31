Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

В Куньинском районе осталось всего три участника Великой Отечественной войны

31 января 2020 года, 17:19

В поселке Кунья в пятницу, 31 января, жители отметили 77-ую годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На воинском захоронении прошел торжественный митинг в память о бойцах Красной Армии, павших в кровопролитных боях.

Поздравление губернатора Михаила Ведерникова жителям района передал вице-губернатор Василий Осипов. «9 января 1942 года войска 3-й и 4-й Ударных армий начали Торопецко-Холмскую операцию, одним из результатов которой стало освобождение Куньинского района. Параллельно в ночь с 21 на 22 января 1942 года партизанские отряды заняли станцию Жижица, а рано утром 22 января 1942 года — сам поселок Кунья. 24 января 1942 года утром была разгромлена местная немецкая разведка, а спустя еще две недели территория района была полностью освобождена от неприятеля», — напомнил Михаил Ведерников в поздравительном письме.

В Куньинском районе осталось всего три участника Великой Отечественной войны
В поселке Кунья в пятницу жители отметили 77-ую годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
Фото предоставлено редакцией газеты «Пламя».

«Сегодня Кунья — это сильный районный центр, где живут смелые и трудолюбивые жители, полные творческой энергии и желания сделать родной дом лучше»,- обратил внимание глава региона и пожелал населению удачи, благополучия и мирного неба над головой.

Участники памятного митинга почтили память павших воинов минутой молчания, возложили к монументу на воинском захоронении цветы и венки.

Праздник продолжился в краеведческом музее, где прошла встреча с ветеранами. Сегодня в Куньинском районе осталось всего три участника войны: супруги Гавриловы из деревни Огородцы, житель поселка Кунья Николай Сафронов. На Куньинской земле также живут порядка 120 тружеников тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Стругокрасненском районе мужчина за драку на свадьбе попал под уголовную статью
Фестиваль «Ганзейские дни в Пскове» стал лауреатом премии EFEA Awards
В мире зарегистрировано 213 случаев смерти от коронавируса
Врачи рекомендуют псковичам носить маски
В Дедовичском районе женщину за продажу спирта с водой наказали исправительными работами
Эпидемиологический порог заболеваемости ОРЗ в Псковской области не превышен
В Псковской области с 1 февраля изменится график приема в центрах лицензионно-разрешительных работ Росгвардии
Свыше 640 млн рублей поступило в бюджет от псковских должников после проведения комиссий
Совокупная задолженность по налоговым сборам и страховым взносам в Псковской области составила свыше 3 млрд рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Общество
31 января 16:12

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Десяти годам из жизни области и первому юбилею самой премии посвятили церемонию награждения ее организаторы
Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Общество
31 января 11:19

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Максим и Даня поделились впечатлениями от посещения кабины военного самолета и примерки средневековых доспехов
Рожаем!

Общество / Семья
30 января 11:34

Рожаем!

Ровно год назад в Пскове открылся новый перинатальный центр – полет аиста нормальный