В Куньинском районе осталось всего три участника Великой Отечественной войны

В поселке Кунья в пятницу, 31 января, жители отметили 77-ую годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На воинском захоронении прошел торжественный митинг в память о бойцах Красной Армии, павших в кровопролитных боях.
Поздравление губернатора Михаила Ведерникова жителям района передал вице-губернатор Василий Осипов. «9 января 1942 года войска 3-й и 4-й Ударных армий начали Торопецко-Холмскую операцию, одним из результатов которой стало освобождение Куньинского района. Параллельно в ночь с 21 на 22 января 1942 года партизанские отряды заняли станцию Жижица, а рано утром 22 января 1942 года — сам поселок Кунья. 24 января 1942 года утром была разгромлена местная немецкая разведка, а спустя еще две недели территория района была полностью освобождена от неприятеля», — напомнил Михаил Ведерников в поздравительном письме.
В поселке Кунья в пятницу жители отметили 77-ую годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
Фото предоставлено редакцией газеты «Пламя».
«Сегодня Кунья — это сильный районный центр, где живут смелые и трудолюбивые жители, полные творческой энергии и желания сделать родной дом лучше»,- обратил внимание глава региона и пожелал населению удачи, благополучия и мирного неба над головой.
Участники памятного митинга почтили память павших воинов минутой молчания, возложили к монументу на воинском захоронении цветы и венки.
Праздник продолжился в краеведческом музее, где прошла встреча с ветеранами. Сегодня в Куньинском районе осталось всего три участника войны: супруги Гавриловы из деревни Огородцы, житель поселка Кунья Николай Сафронов. На Куньинской земле также живут порядка 120 тружеников тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны.