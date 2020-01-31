В Стругокрасненском районе мужчина за драку на свадьбе попал под уголовную статью

Прокуратура Стругокрасненского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровья человеку.

Как рассказали «Псковской правде» в прокуратуре Стругокрасненского района, 12 января в деревне Марьино происходило свадебное торжество. Однако на свадьбу пришли незваные гости — мужчина и женщина, и сели за стол. Их пытались выпроводить по хорошему, но уходить они не хотели. Гостям пришлось приложить силу. Обвиняемый, находившийся в состоянии подпития, уже в подъезде стал избивать одного из непрошенных гостей кулаками и сломал ребро, что стало причиной нанесения вреда здоровью средней тяжести.

Мужчина был признан виновным по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека». Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.