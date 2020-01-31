Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Фестиваль «Ганзейские дни в Пскове» стал лауреатом премии EFEA Awards

31 января 2020 года, 15:31

 Санкт-Петербурге объявили лауреатов профессиональной премии EFEA Awards. В шорт-лист были включены проекты, компании и площадки России, которые проявили себя особенно успешно в 2019 году.

Как сообщает информационное агенство ТАСС, лауреатом премии стал и фестиваль «Ганзейские дни Нового времени в Пскове» в номинации «Событие года» регионального уровня.

Фестиваль «Ганзейские дни в Пскове» стал лауреатом премии EFEA Awards
Фестиваль «Ганзейские дни в Пскове» стал лауреатом премии EFEA Awards.
Фото Дарьи Хватковой

«Список участвующих в премии формируется из открытых источников и регулярно пополняемой базы Выставочного научно-исследовательского центра R&C, – рассказала председатель Оргкомитета Евразийского Ивент Форума (EFEA) и Форума Event LIVE, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская. – В 2020 году для формирования шорт-листа номинантов премии EFEA Awards в номинации «Событие года» в региональном аспекте партнером стала Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards. Мы очень высоко ценим это сотрудничество, ведь именно эта премия позволяет увидеть всю палитру региональных событий, проходящих во всех уголках России — от Владивостока до Калининграда».

Напомним, что в прошлом году Международные ганзейские дни Нового времени в Пскове и Дни Пушкинской поэзии и русской культуры взяли призы национальной премии Russian Event Awards 2019

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Куньинском районе осталось всего три участника Великой Отечественной войны
В Стругокрасненском районе мужчина за драку на свадьбе попал под уголовную статью
В мире зарегистрировано 213 случаев смерти от коронавируса
Врачи рекомендуют псковичам носить маски
В Дедовичском районе женщину за продажу спирта с водой наказали исправительными работами
Эпидемиологический порог заболеваемости ОРЗ в Псковской области не превышен
В Псковской области с 1 февраля изменится график приема в центрах лицензионно-разрешительных работ Росгвардии
Свыше 640 млн рублей поступило в бюджет от псковских должников после проведения комиссий
Совокупная задолженность по налоговым сборам и страховым взносам в Псковской области составила свыше 3 млрд рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ганза в Пскове
Международные Ганзейские дни прошли в Пскове с 27 по 30 июля. Город посетили более 500 тысяч гостей.
Фестиваль «Ганзейские дни в Пскове» стал лауреатом премии EFEA Awards
Первое собрание «Ганзейского клуба» состоится 4 сентября в городском молодежном центре
Зрелищной и насыщенной назвал Михаил Ведерников программу Ганзейских дней
Сыграли с Псковом в дрейф
Следом за женщиной на высоких каблуках, по тропинкам через газоны и за взглядом Ленина гуляли иностранные гости по Пскову – итоги эксперимента

Посмотреть весь сюжет

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Общество
31 января 16:12

«Народное признание» получили герои публикаций «Псковской правды»

Десяти годам из жизни области и первому юбилею самой премии посвятили церемонию награждения ее организаторы
Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Общество
31 января 11:19

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Максим и Даня поделились впечатлениями от посещения кабины военного самолета и примерки средневековых доспехов
Рожаем!

Общество / Семья
30 января 11:34

Рожаем!

Ровно год назад в Пскове открылся новый перинатальный центр – полет аиста нормальный