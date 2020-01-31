Фестиваль «Ганзейские дни в Пскове» стал лауреатом премии EFEA Awards.

Санкт-Петербурге объявили лауреатов профессиональной премии EFEA Awards. В шорт-лист были включены проекты, компании и площадки России, которые проявили себя особенно успешно в 2019 году.

Как сообщает информационное агенство ТАСС, лауреатом премии стал и фестиваль «Ганзейские дни Нового времени в Пскове» в номинации «Событие года» регионального уровня.