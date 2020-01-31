Санкт-Петербурге объявили лауреатов профессиональной премии EFEA Awards. В шорт-лист были включены проекты, компании и площадки России, которые проявили себя особенно успешно в 2019 году.
Как сообщает информационное агенство ТАСС, лауреатом премии стал и фестиваль «Ганзейские дни Нового времени в Пскове» в номинации «Событие года» регионального уровня.
Фестиваль «Ганзейские дни в Пскове» стал лауреатом премии EFEA Awards.
Фото Дарьи Хватковой
«Список участвующих в премии формируется из открытых источников и регулярно пополняемой базы Выставочного научно-исследовательского центра R&C, – рассказала председатель Оргкомитета Евразийского Ивент Форума (EFEA) и Форума Event LIVE, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская. – В 2020 году для формирования шорт-листа номинантов премии EFEA Awards в номинации «Событие года» в региональном аспекте партнером стала Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards. Мы очень высоко ценим это сотрудничество, ведь именно эта премия позволяет увидеть всю палитру региональных событий, проходящих во всех уголках России — от Владивостока до Калининграда».
Напомним, что в прошлом году Международные ганзейские дни Нового времени в Пскове и Дни Пушкинской поэзии и русской культуры взяли призы национальной премии Russian Event Awards 2019.