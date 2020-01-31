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Общество / Здоровье

В мире зарегистрировано 213 случаев смерти от коронавируса

31 января 2020 года, 15:19

По данным на 31 января 2020 года в мире зарегистрировано 213 случаев смерти от коронавируса. Такие данные привел руководитель Роспотребназдзора по Псковской области Александр Нестерук на встрече с журналистами в пресс-центре "Псковской правды".

- Каждый день отмечаем приросты заболевших,  по несколько тысяч, имеем 9720 подтвержденных случаев на сегодня, - сообщил Александр Нестерук. - Прирост связан с тем, что наконец в больших количествах стали поступать диагностические среды, стали проводить массовое обследование людей.


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