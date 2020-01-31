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Общество / Здоровье

Врачи рекомендуют псковичам носить маски

31 января 2020 года, 15:07

- Маска единственное надежное средство, которое позволяет защитить органы дыхания, в период подъема эпидпорога ОРЗ и гриппа, - сказал глава Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Встреча с главным санитарным врачом Псковской области с журналиствами прошла 31 января в пресс-центре Псковской правды"

- Маску нужно  носить обязательно, - сказал Александр Нестерук. -  Самые простые нужно менять через каждые два часа, самую хорошую со специальной  пропиткой можно носить не более 6 часов, использованную сразу выбрасывать. 

Александр Нестерук порекомендовал носить  маски на работе, в общественном транспорте, в вузе.  На улице, по словам врача, это делать не обязательно, маловероятно, что заразишься. Также в целях профилактики он порекомендовал часто мыть руки, особенно при посещении общественных мест, и протирать телефоны дезинфицирующими салфетками, уборка, проветривание.

Ранее Александр Нестерук сообщил, что на прошлой неделе в Псковской области 3729 человек заболели респираторными инфекциями, но эпидемиологический порог не превышен.

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