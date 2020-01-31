В Дедовичском районе женщину за продажу спирта с водой наказали исправительными работами

В Дедовичском районе местную жительницу привлекли к уголовной ответственности за торговлю суррогатом алкоголя.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры области, в августе прошлого года женщину уже привлекали за незаконную продажу алкоголя и наказали штрафом в 15 тысяч рублей. Однако, дама должные выводы для себя не сделала, и продолжила продавать алкоголь. Так, в октябре она снова продала смесь этилового спирта и необработанной воды мужчине, который был покупателем при проведении проверочной закупки правоохранительными органами.

В отношении женщины возбудили уже уголовное дело, суд назначил ей наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из зарплаты.