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Общество

В Псковской области с 1 февраля изменится график приема в центрах лицензионно-разрешительных работ Росгвардии

31 января 2020 года, 14:27

В подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии изменяется график приёма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

С 1 февраля в центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии прием физических лиц по вопросам оборота гражданского оружия будет проходить во вторник и четверг с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00, а также в первую и третью субботу каждого месяца с 09.00 до 12.30.

Юридические лица по вопросам частной охранной и детективной деятельности будут приниматься в понедельник и среду с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

Отделения лицензионно-разрешительной работы в районах будут принимать людей по вопросам оборота оружия и частных охранников во вторник и четверг с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00, а также третью субботу каждого месяца с 08.30 до 12.30.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (8112) 73-41-16, (8112) 73-41-15. 

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