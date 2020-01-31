Свыше 640 млн рублей поступило в бюджет от псковских должников после проведения комиссий по вопросам регулирования задолженностей. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции, посвященной итогам работы налоговой службы в 2019 году.

«Для работы с налогоплательщиками мы используем комиссии по вопросам регулирования задолженностей. Налоговый кодекс содержит право вызывать налогоплательщика в налоговые органы для дачи пояснений. Мы приглашаем налогоплательщиков, чтобы выяснить причины задолженности. Жесткого подхода «не заплатит — фатальные меры» нет. Мы смотрим, есть ли возможность в разумные сроки погасить заложенность, в том числе разъясняем отрицательные последствия принудительного взыскания задолженности», - пояснил Алексей Павлов.

По его словам, такая деятельность налоговых органов дает результаты. «В 2019 году у нас прошло почти 400 заседаний комиссии, свыше 270 налогоплательщиков, которые имели общую задолженность в размере 2.2 млрд рублей, были приглашены. После проведения этих комиссий свыше 640 млн рублей поступило в бюджет. На наш взгляд, эта мера достаточно эффективна», отметил заместитель руководителя УФНС.