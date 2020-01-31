Совокупная задолженность по налоговым сборам и страховым взносам в Псковской области составила свыше 3 млрд рублей

По состоянию на 1 января 2020 года, совокупная задолженность по налоговым сборам и страховым взносам составила 3 млрд 365 млн рублей, что меньше на 293 млн по сравнению с 1 января 2019 года. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции, посвященной итогам работы налоговой службы в 2019 году.

Задолженность по налогам (без учета страховых взносов) на 1 января 2020 года составила 2 млрд 332 млн, что меньше на 126 млн по сравнению с 1 января 2019 года. По страховым взносам на 1 января 2020 года, задолженность составила 1 млрд 34 млн, что меньше на 167 млн по сравнению с 1 января 2019 года.

«И отдельно задолженность по имущественным налогам с физических лиц. На 1 января 2020 года она составила 592,3 млн. И с сожалением вынужден констатировать, что по сравнению с 2019 годом она выросла на 19 млн», - рассказал он.

Для снижения задолженности налоговая служба использует «тройственный подход»: применение процессуальных мер, предусмотренных налоговым кодексом РФ в целях взыскания задолженности; проектные методы взыскания задолженности, когда центральный аппарат ставит задачу рассматривать вопрос взыскания заложенности с конкурентного налогоплательщика, как единый проект, который сопровождается налоговыми органами от начала и до конца; судебное воздействие.