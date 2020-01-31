Около двух миллионов рублей за год изъяли сотрудники УФСИН при попытке доставки в псковские колонии

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в коллегии приняли участие врио начальника УФСИН Виктор Леонов, замначальника управления специальных программ администрации области Андрей Павлов, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, начальник управления Минюста России по Псковской области Николай Околеснов, начальник Псковского филиала Академии ФСИН Дмитрий Панарин, руководители и представители органов власти, прокуратуры, правоохранительных ведомств и начальники подведомственных учреждений.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области подвели итоги за 2019 год.

Виктор Леонов отметил, что количество людей, содержащихся в учреждениях УФСИН, снизилась в сравнении с прошлым годом на 838 и составила 3029 человек, что составляет 54% от установленного лимита.

В прошлом году в ведомстве продолжалась целенаправленная работа по недопущению проникновения в учреждения запрещенных предметов и веществ. Так, при попытке доставки в колониях было изъято денег на 1 миллион 857 тысяч рублей, наркотических средств 79,176 грамм, 2,7 литра алкоголя промышленного производства, 243 мобильных телефона. За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов осужденным задержаны 26 человек.

Эффективно работают сотрудники УФСИН и с коллегами из правоохранительных органов. В правоохранительные органы сотрудники направили 277 сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях и 84 явки с повинной, что помогло раскрыть 188 преступлений.

Выпуск товаров и оказанные услуги принесли в хозяйство УФСИН 145 миллионов 877 тысяч рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Все осужденные привлекаются к обязательным и исправительным работам.

Также руководитель УФСИН вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды и отметил победителей летней спартакиады среди подведомственных учреждений.