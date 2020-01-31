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Экономика

Больше всего налогов в федеральный бюджет поступило от предприятий Великих Лук

31 января 2020 года, 13:40

Наибольшие суммы налогов в консолидированный бюджет заплатили псковские филиалы крупных российских компаний, а лучшими налогоплательщиками в федеральный бюджет являются великолукские предприятия. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции, посвященной итогам работы налоговой службы в 2019 году.

По его словам, наибольшие суммы поступили в консолидированный бюджет РФ от открытого акционерного общества Российские железные дороги, от Псковского отделения ПАО «Сбербанк России», федерального учреждения Единый расчетный центр Министерства обороны, ПАО Газпром, ОАО «Великолукский мясокомбинат, ПАО «Транснефть».

Каждое из этих юрлиц заплатило в консолидированный бюджет РФ свыше 200 млн рублей.

«По налоговым поступлениям от налогоплательщиков Псковской области в федеральный бюджет картина иная. Наибольшие поступления в бюджет были от Великолукского свиноводческого комплекса, ЗАО «Завод электротехнического оборудования», ООО «Евроимпорт», ООО «Псковнефтепродукт», ООО «Завод Реостат», ЗАО «Опытный завод «Микрон», Великолукский опытный машиностроительный завод. Эти юрлица перечислили в федеральный бюджет свыше 140 млн рублей», - рассказал Алексей Павлов.

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