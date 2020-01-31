Благотворительный фонд подарил Псковской клинической больнице 260 кроватей и 100 матрасов

В Псковскую областную клиническую больницу поступило 260 новых функциональных кроватей и тумбочек, а также 100 противопролежневых матрасов. Как сообщили «Псковской правде» в областной больнице, такой подарок сделал благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша». Новая мебель уже поступила в отделения неврологии, офтальмологии, нефрологии и гемодиализа, торакальной хирурги и другие.

«Псковская областная клиническая больница выражает искреннюю благодарность фонду за оказанную помощь», - подчеркнула администрация учреждения.

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша» работает уже более 10 лет и помогает 18 учреждениям в Петербурге и других городах Северо-Запада, среди которых детские дома, дома ребенка, социальные приюты, школы-интернаты, больницы.