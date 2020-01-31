Псковская область заняла первое место среди регионов России по приросту урожайности зерна и бобов

Такие итоги работы отрасли растениеводства озвучили на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании, которое прошло в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. Прирост зерновых и зернобобовых культур в регионе составил более 19 центнеров на гектар — это первое место среди других регионов.

Также Псковскую область положительно отметили и в реализации Программы плодородия почв за выполнение поставленных целей.

На совещании были затронуты вопросы выработки мер по подготовке и проведению в 2020 году сезонных полевых сельхозработ, определены задачи по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сырья и продовольствия.