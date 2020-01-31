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Экономика / Сельское хозяйство

Псковская область заняла первое место среди регионов России по приросту урожайности зерна и бобов

31 января 2020 года, 12:44

Такие итоги работы отрасли растениеводства озвучили на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании, которое прошло в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. Прирост зерновых и зернобобовых культур в регионе составил более 19 центнеров на гектар — это первое место среди других регионов.

Псковская область заняла первое место среди регионов России по приросту урожайности зерна и бобов
Прирост зерновых и зернобобовых культур в регионе составил более 19 центнеров на гектар.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также Псковскую область положительно отметили и в реализации Программы плодородия почв за выполнение поставленных целей.

На совещании были затронуты вопросы выработки мер по подготовке и  проведению в 2020 году сезонных полевых сельхозработ, определены задачи по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сырья и продовольствия.

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