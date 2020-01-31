Пскович подорвался на боеприпасах, которые хранил у себя в гараже

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в районе Крестов в Пскове.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 29 января от гаража по улице Харченко в областную больницу с множественными осколочными ранениями был доставлен 44-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина хранил в своем гараже боеприпасы периода Великой Отечественной войны. И в результате его неосторожного обращения с ними произошел подрыв.

В настоящее время сотрудники 2-го отдела полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По имеющимся сведениям, пострадавший нашел боеприпасы в местах боев времен войны и незаконно хранил их.

Напомним, что сотрудники МЧС призывают при обнаружении снарядов и мин ничего с ними не делать и сообщить о находке в полицию. Так, 30 января группа разминирования города Великие Луки около деревни Мартиново Опочецкого района обезвредила минометную мину калибра 82 миллиметра.