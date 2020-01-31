Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Пскович подорвался на боеприпасах, которые хранил у себя в гараже

31 января 2020 года, 12:35

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в районе Крестов в Пскове.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 29 января от гаража по улице Харченко в областную больницу с множественными осколочными ранениями был доставлен 44-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина хранил в своем гараже боеприпасы периода Великой Отечественной войны. И в результате его неосторожного обращения с ними произошел подрыв.

В настоящее время сотрудники 2-го отдела полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По имеющимся сведениям, пострадавший нашел боеприпасы в местах боев времен войны и незаконно хранил их.

Напомним, что сотрудники МЧС призывают при обнаружении снарядов и мин ничего с ними не делать и сообщить о находке в полицию. Так, 30 января группа разминирования города Великие Луки около деревни Мартиново Опочецкого района обезвредила минометную мину калибра 82 миллиметра.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Благотворительный фонд подарил Псковской клинической больнице 260 кроватей и 100 матрасов
Псковская область заняла первое место среди регионов России по приросту урожайности зерна и бобов
В Великих Луках врач-травмотолог обманывал пациентов и присваивал себе деньги за протезы
В Псковской области впервые пройдут соревнования по фехтованию «Спортивный меч»
Опубликован фоторепортаж с премии «Народное признание-2019»
В Пскове любительнице парфюма Lacoste грозит до двух лет тюрьмы за кражи
В Псковском и Опочецком районах спасатели разминировали минометную мину и снаряды
Сбитый в Пскове на улице Великорецкой пешеход был госпитализирован с переломом ребра
В Пскове определены победители премии «Народное признание»

Комментарии

Авторизация
No comments
От чего гибнут псковичи

Происшествия
30 января 11:17

От чего гибнут псковичи

Горим и тонем вместе с детьми из-за шалости и халатности
Говоря по-русски - беда

Происшествия
28 января 12:30

Говоря по-русски - беда

Наказание за нарушение тишины, борьба с киберпреступниками и первое в области отравление снюсами — псковская полиция поделилась своими ответами на самые острые вопросы последних недель
Жительницу Пскова принимают за должницу из Смоленской области

Происшествия
21 января 11:22

Жительницу Пскова принимают за должницу из Смоленской области

Женщину часами проверяют на границе