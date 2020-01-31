В Великих Луках врач-травмотолог обманывал пациентов и присваивал себе деньги за протезы

Прокуратура Великих Лук поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 61–летнего заведующего травматолого-ортопедическим отделением Великолукской межрайонной больницы.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, руководитель отделения в 2015-2018 годах по сговору с еще двумя участниками сообщал пациентам, которые нуждаются в эндопротезировании — замене сустава искусственным, что им необходимо за свой счет купить дорогостоящие протезы. Скрывая, что стоимость протезов оплачивается по полису обязательного медицинского страхования, то есть операция проходит бесплатно для пациентов с полисом.

После того, как пациенты оплачивали от 60 000 до 90 000 рублей за протезы и после проведения операций квитанции об оплате в медицинские карты не вкладывались, а сотрудник больницы выставлял счета на повторную оплату протезов уже за счет средств ФОМС.

Приговором суда врач был признан виновным по статье «Использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности». Суд запретил ему три года заниматься деятельностью, связанной с организационнно-распорядительными полномочиями в области здравоохранения. Также он возместил людям деньги, потраченные на оплату протезов. Два сообщника врача также будут наказаны, в отношении них также возбуждены уголовные дела.