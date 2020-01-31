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Спорт / Соревнования

В Псковской области впервые пройдут соревнования по фехтованию «Спортивный меч»

31 января 2020 года, 11:33

Первые соревнования по дисциплине «Спортивный меч» пройдут в Пскове 22 февраля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в турнире смогут принять участие все желающие в возрасте от 7 лет.

Помимо самих соревнований и поединков, гости и участники турнира увидят выступления реконструкторов, а все желающие смогут записаться в секцию по спортивному фехтованию.

В Псковской области впервые пройдут соревнования по фехтованию «Спортивный меч»

Как рассказала руководитель Псковской областной общественной организации «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирев, эти соревнования будут проходить для просвещения и популяризации отечественных единоборств.

«Проведение собственного турнира позволит нам создать группу заинтересованных спортсменов, которые смогут представлять регион на различных соревнованиях, в том числе международного уровня», — добавил он и поблагодарил Администрацию Псковской области за поддержку.

Спортивный меч — это единоборство с использованием безопасного вооружения (спортивного меча и щита), имитирующего оружие, которое люди использовали до огнестрельной эпохи.

Организаторами соревнований выступают Псковская областная общественная организация «Былины Древнего Пскова» и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден» при поддержке Администрации Псковской области.

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