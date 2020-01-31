В Псковской области впервые пройдут соревнования по фехтованию «Спортивный меч»

Первые соревнования по дисциплине «Спортивный меч» пройдут в Пскове 22 февраля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в турнире смогут принять участие все желающие в возрасте от 7 лет.

Помимо самих соревнований и поединков, гости и участники турнира увидят выступления реконструкторов, а все желающие смогут записаться в секцию по спортивному фехтованию.