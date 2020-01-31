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Опубликован фоторепортаж с премии «Народное признание-2019»

31 января 2020 года, 11:02

Фоторепортаж с награждения победителей премии «Народное признание», которое прошло в четверг, 30 января, можно посмотреть здесь.

Опубликован фоторепортаж с премии «Народное признание-2019»
Премия «Народное признание» в этом году прошла в десятый раз.
Фото Андрея Степанова

В этот раз псковичи выбирали 12 победителей в самых различных номинациях. А в состав жюри премии вошли видные общественные и политические деятели, а также победители прошлогодней премии.

Опубликован фоторепортаж с премии «Народное признание-2019»
На награждение были приглашены общественные и политические деятели.
Фото Дарьи Хватковой

Отметим, что в этом году премия была юбилейной и прошла в десятый раз. За годы ее существования она стала одной из наиболее значимых общественных наград в Псковской области. Ее номинанты - это те, кого выдвинули сами жители региона, за кого голосовали псковичи, кого поддерживали тысячи людей по всему миру. 

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