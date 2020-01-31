Опубликован фоторепортаж с премии «Народное признание-2019»

В этот раз псковичи выбирали 12 победителей в самых различных номинациях. А в состав жюри премии вошли видные общественные и политические деятели, а также победители прошлогодней премии.

Отметим, что в этом году премия была юбилейной и прошла в десятый раз. За годы ее существования она стала одной из наиболее значимых общественных наград в Псковской области. Ее номинанты - это те, кого выдвинули сами жители региона, за кого голосовали псковичи, кого поддерживали тысячи людей по всему миру.