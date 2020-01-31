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Происшествия

В Пскове любительнице парфюма Lacoste грозит до двух лет тюрьмы за кражи

31 января 2020 года, 10:15

В Пскове 24-летняя местная жительница совершила две кражи, хотя уже была подвергнута административному наказанию за подобные злодеяния.

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Псковского района, 30 декабря девушка днем находилась в одном из магазинов торгового центра Fjord Plaza. Оттуда она похитила женскую парфюмированную воду Lacoste за 2322 рубля.

На этом псковичка не остановилась, и вернулась в тот же магазин уже 10 января. На этот раз взяла себе уже два других флакона парфюма той же марки Lacoste на общую стоимость 3767 рублей. Однако любительницу парфюмерии задержали и возбудили уголовное дело.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд.

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