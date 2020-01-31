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Происшествия / ДТП

Сбитый в Пскове на улице Великорецкой пешеход был госпитализирован с переломом ребра

31 января 2020 года, 09:24

В четверг, 30 января, около 8 утра у дома №3 по улице Великорецкой в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 65-летний водитель Хендай Солярис наехал на пешехода, 50-летнего псковича, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован с переломами ребра и предплечья. Водитель в момент аварии был трезв, по данному факту проводится проверка.

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