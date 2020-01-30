В Пскове определены победители премии «Народное признание»

Награждение победителей общественной премии «Народное признание-2019» прошло 30 января в Псковском драмтеатре.

Помимо победителей и номинантов, на церемонию были приглашены члены жюри «Народного признания», представители администраций Псковской области и Пскова, бизнеса, творческих коллективов, образовательных организаций, общественники.

В номинации «Сервис» победителем признан пансионат «Кривск» в Печорском районе.

«Лидером» стал директор Центра лечебной педагогики в Пскове, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв.

В номинации «Рекорд» победу присудили директору Центра внешкольной работы Куньинского района, руководителю Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергею Арсеньеву.

В номинации «Поступок» за статуэтку боролись несколько человек. Школьники Арсений Валентионок из Себежа, который спас тонувшую одноклассницу, и Иван Степанов из Пскова, спасший из воды ребёнка, набрали примерно одинаковое количество голосов во время голосования на сайте Псковского агентства информации. Члены жюри не смогли отдать предпочтение кому-то одному и награду получил каждый. Третий кандидат в этой номинации порхович Андрей Куклин, спасший тонувшую девочку, получил специальный приз от главы Порховского района Виктора Степанова.

Полицейские Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов, которые спасли из огня трёх человек, стали лучшими в номинации «Поступок». «Талантом» признан учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, композитор Елисей Альт.

Создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дома белого аиста» Марина Сиденко победила в номинации «Призвание», а в номинации «Инициатива» - сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков».

В номинации «Событие» больше всех голосов отдано за межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках, а проект «Лига дворового футбола Псковской области» стал лучшим в номинации «Команда 2018».

Отметим, что эта премия была юбилейной и прошла в десятый раз. За годы ее существования она стала одной из наиболее значимых общественных наград в Псковской области. Ее номинанты - это те, кого выдвинули сами жители региона, за кого голосовали псковичи, кого поддерживали тысячи людей по всему миру.