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Общество / Семья

Памятки о новых мерах социальной поддержки подготовят для жителей региона

30 января 2020 года, 17:46

Губернатор Михаил Ведерников встретился с Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. Речь шла о реализации поручений президента России по итогам его послания Федеральному Собранию, которые касаются расширения мер социальной поддержки, сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам Наталии Соколовой, после озвученных мер поддержки резко выросло число обращений к ней. Люди интересуются, положены ли им какие-то выплаты и какие документы требуются для их оформления.

Стороны пришли к заключению, что стоит усилить информационную работу. С этой целью будут разработаны памятки, которые разъяснят все особенности предоставления новых мер поддержки, а также информационные брошюры для всех категорий льготников.

Кроме того, Наталия Соколова рассказала, что за прошлый год от граждан поступило почти 300 обращений, что существенно больше, чем в 2018 году. В большинстве случаев люди задают вопросы, связанные с образованием, безопасностью детей, просят помочь в урегулировании семейных конфликтов.

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