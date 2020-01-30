Препараты для лечения коронавируса назвал Минздрав

Минздрав России на своём сайте опубликовал «Список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых». В список вошли три препарата: «Рибавирин», «Лопинавир»/«Ритонавир» и Рекомбинантный интерферон бета-1b, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «Рибавирин» — это противовирусное средство, которое быстро проникает в инфицированные клетки и обеспечивает снижение вирусной нагрузки, подавляет синтез вирусной РНК.

«Препарат применялся при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах», — говорится в сообщении.

Однако, подчёркивают специалисты, к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжёлые побочные эффекты.

«Лопинавир» и «Ритонавир» — средство для лечения ВИЧ-инфекции.

Рекомбинантный интерферон бета-1b — средство для лечения рассеянного склероза. Он, в частности, запускает создание ряда белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием.