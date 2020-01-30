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Происшествия / Преступление

26-летний мужчина украл 40 плиток шоколада из псковского магазина

30 января 2020 года, 17:07

26-летний мужчина украл 40 плиток шоколада из псковского магазина. Через несколько дней его задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Управления Россгвардии по Псковской области.

В четверг, 30 января, около 12.00 в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Оказалось, что сотрудники магазина увидели мужчину, которого подозревали в краже шоколада несколькими днями ранее.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место и задержали его. Им оказался 26-летний мужчина. Он был передан сотрудникам милиции.

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