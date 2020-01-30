Игра, разработанная студенткой ПсковГУ, запущена в производство

Разработка настольной игры «Закупки.Здрав» велась с сентября прошлого года в рамках сотрудничества со Школой Будущих Президентов, сообщается на сайте университета. Дизайнер игры - студентка 3 курса направления «Дизайн» Анастасия Палкина.

«Проект предложил университет, и я сразу знала, что он будет реальным, воплотится в жизнь и будет применяться, то есть, игра будет запущена в производство. Разработка игры - это часть моей практики. Мне понравился и процесс создания игры от начала до конца, и сама игра. Сложности были, пришлось работать в период сессии, но это того стоило», - говорит Анастасия.