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Общество

Около 100 многоквартирных домов отремонтируют в Пскове за три года

30 января 2020 года, 16:20

Проект плана реализации региональной программы капремонта на 2021-2023 годы уже готов, в него вошли в общей сложности около 100 многоквартирных домов Пскова. Об этом на совещании с руководителями управляющих компаний Пскова рассказал заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Руководителей управляющих компаний попросили предоставить отдельные сведения по этим домам, а также приложить к ним фото самих зданий и тех элементов домов, которые предполагается капитально отремонтировать.

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