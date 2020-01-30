Около 100 многоквартирных домов отремонтируют в Пскове за три года

Проект плана реализации региональной программы капремонта на 2021-2023 годы уже готов, в него вошли в общей сложности около 100 многоквартирных домов Пскова. Об этом на совещании с руководителями управляющих компаний Пскова рассказал заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Руководителей управляющих компаний попросили предоставить отдельные сведения по этим домам, а также приложить к ним фото самих зданий и тех элементов домов, которые предполагается капитально отремонтировать.