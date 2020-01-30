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Общество

За нарушение тишины ночью во дворах, парках и скверах будут штрафовать

30 января 2020 года, 16:03

В Псковской области за нарушение тишины во дворах, парках и скверах будут штрафовать. Депутаты Псковского областного Собрания приняли обновленную редакцию регионального закона о нарушении тишины, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно документу, теперь предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в общественных местах (улицах, парках, скверах, придомовых территориях многоквартирных и частных домов), а также на объектах индивидуальной застройки.

Законом устанавливается, что нарушать покой жителей нельзя с 21.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни, и с 22.00 до 10.00 часов в выходные дни, а также установленные федеральным законодательством праздничные дни.

За нарушение тишины и покоя в ночные часы грозит штраф от 1 000 до 3 000 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 000 до 7 000 рублей. За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличиваться.

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