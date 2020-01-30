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Общество / Коммуналка

Контейнер для сбора мусора установит «Экопром» по просьбе псковичей

30 января 2020 года, 15:35

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области — компания «Экопром» получила коллективное обращение от жителей, проживающих во 2-м переулке Псковстроя. В нем псковичи просили поставить им контейнер для сбора мусора.

Сотрудники компании «Экопром» направили заявку на включение в реестр мест накоплений ТКО указанный адрес. На место выехали представители управления городского хозяйства Пскова. Осмотрев территорию, они пришли к заключению, что участок соответствует необходимым требованиям и приняли решение о его включении в реестр.

Контейнер по указанному адресу появится до конца января.

«В таких вопросах мы всегда стараемся идти навстречу жителям», - отметил директор компании Сергей Пайст.- Делаем все возможное, чтобы рассмотреть все поступающие к нам обращения оперативно».

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