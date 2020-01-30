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Общество / Коммуналка

Сбор мусора предлагают оплачивать по факту

30 января 2020 года, 14:59

Минприроды России предлагает перейти на оплату сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по факту, пишет Investing.com. Соответствующий проект постановления правительства разработан министерством природных ресурсов и экологии РФ.

В настоящее время стоимость обращения с ТКО рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и норматива образования мусора для жителей. В Минприроде полагают, что такая система не до конца справедлива, нормативы отличаются от региона к региону в несколько раз. 

Новая методика расчета позволит устранить необоснованно высокий размер платы за услугу по обращению с отходами в регионах.

Документ установит переходный период для введения новых правил исчисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО и уточнит порядок осуществления перерасчета платы.

Напомним, что реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года.

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