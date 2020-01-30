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Общество / Соцзащита

С 1 февраля выплаты, пособия и компенсации вырастут на 3%

30 января 2020 года, 14:27

Увеличение коснется разных категорий получателей, пишет Российская газета.

Подрастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. До повышения выплата им составляла 63 708 рублей. А с 1 февраля она составит 65 619 рублей.

Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны составляли 5 403 рубля, а станут 5 565 рублей; инвалидам первой группы - 3 783 рублей, а будет - 3 897 рублей.

Инвалидам второй группы и детям-инвалидам они увеличатся с 2 702 рублей до 2 783 рублей, третьей группы - с 2 163 до 2 228 рублей.

Также вырастут компенсации и другим категориях граждан.

С 1 февраля станет больше размер набора социальных услуг (НСУ). Если человек, имеющий право на эти социальные услуги, предпочитает не получать их в натуральной форме, а брать вместо этого денежную компенсацию, то ее размер до повышения составлял 1 121 рубль, а станет - 1 155.

Проиндексируют и выплаты в связи со смертью пенсионера: с 5 946 до 6 124 рублей.

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