Пособие на третьего ребенка в Псковской области будет рассчитываться по-новому. Соответствующие поправки в региональное законодательство приняли в ходе сессии депутаты Псковского областного Собрания, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно поправкам меняется механизм расчета среднедушевого денежного дохода семьи. Для получения ежемесячной выплаты он будет сравниваться не со среднедушевым денежным доходом по Псковской области, рассчитанным территориальным органом статистики (23 880 рублей), а с двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты.

В 2019 году эта сумма составила 24 552 рубля.

Количество семей, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей, увеличится.

На эти выплаты предусмотрено свыше 513 млн рублей, большая часть которых предоставлены в форме субсидий из федерального бюджета.