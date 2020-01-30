Воры разобрали стену и обокрали дом в Новосокольническом районе

Происшествие произошло в период с 27 по 29 января на железнодорожной станции Власье, что в Новосокольническом районе, сообщается пресс-служба УМВД по Псковской области.

Воры разобрали стену на веранде и украли продукты питание, спиртное и запчасти от мотоцикла.

Злоумышленников искали с собакой. Ими оказались трое жителей Новосокольнического района, 2001, 2002 и 1998 годов рождения. Они во всем признались. По факту возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

В Пустошке в период с 13 по 20 января из дачного дома по улице Первомайской путем взлома навесного замка совершена кража цифровой телеприставки, телевизора и куртки. В этом противоправном деянии подозревается не работающий 23-летний житель города Пустошки. Проводится расследование.