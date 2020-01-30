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Общество / Здоровье

Никотиносодержащую продукцию запретили продавать в Псковской области

30 января 2020 года, 12:40

Никотиносодержащую продукцию запретили продавать в Псковской области. Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области», сообщает Псковское агентство информации.

За нарушение запрета вводится штраф. Для граждан он составит 2 500 рублей, для должностных лиц - 5 000 рублей, для юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей.

Отметим, что в Государственной думе находится подобный законопроект, с его принятием запрет на продажу будет введет по всей России.

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