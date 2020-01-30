Псковский школьник с фотографией с турецкого берега поборется в конкурсе «Селфи с классиком»

Фотографию восьмиклассника Даниила Осипова из псковского Многопрофильного лицея №8 на конкурс «Селфи с классиком» прислала его мама Юлия. На снимке молодой человек читает книгу под навесом в тропическом стиле на морском пирсе.

«Псковская правда» связалась с Юлией Осиповой. Та рассказала, что кадр сделан случайно на отдыхе в Турции.

«Снимок был сделан два года назад на зимних каникулах, - сообщила Юлия Осипова. - Место – Турция. Сын любит читать, и всегда берет книгу с собой. Любит историю и предпочёл взять ее с собой на отдых».

Также псковичка показала похожий кадр, сделанный перед нынешними новогодними праздниками уже в нашем аэропорту.