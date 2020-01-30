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Конкурсы

Псковский школьник с фотографией с турецкого берега поборется в конкурсе «Селфи с классиком»

30 января 2020 года, 12:32

Фотографию восьмиклассника Даниила Осипова из псковского Многопрофильного лицея №8 на конкурс «Селфи с классиком» прислала его мама Юлия. На снимке молодой человек читает книгу под навесом в тропическом стиле на морском пирсе.

Псковский школьник с фотографией с турецкого берега поборется в конкурсе «Селфи с классиком»
Даниил взял историю с собой на отдых.
Фото Юлии Осиповой.

«Псковская правда» связалась с Юлией Осиповой. Та рассказала, что кадр сделан случайно на отдыхе в Турции.

«Снимок был сделан два года назад на зимних каникулах, - сообщила Юлия Осипова. - Место – Турция. Сын любит читать, и всегда берет книгу с собой. Любит историю и предпочёл взять ее с собой на отдых».

Также псковичка показала похожий кадр, сделанный перед нынешними новогодними праздниками уже в нашем аэропорту.

Псковский школьник с фотографией с турецкого берега поборется в конкурсе «Селфи с классиком»
Своему увлечению молодой человек остался верен.
Фото Юлии Осиповой.

Напомним, конкурс «Селфи с классиком» проводит «Псковская правда» при поддержке фонда «Живая классика». Победитель, чье фото наберет наибольшее число голосов на сайте издания, получит внешнее зарядное устройство для гаджетов. По условиям конкурса, до 24 февраля учащиеся 5-11 классов любой школы Псковской области могут загрузить свое фото с книгой в специальный альбом в сообществе «Псковской правды» «ВКонтакте». Не позднее 1 марта на сайте «Псковской правды» стартует голосование. Оно завершится 31 марта (читать о конкурсе подробнее). 

КСТАТИ

А ещё у школьников из Псковской области с 5 по 11 класс есть шанс провести конец учебного года на берегу Черного моря в лагере «Артек»! Такую возможность дает участие в конкурсе чтецов от фонда «Живая классика». Заявки на классный и школьный этап конкурса до 1 февраля принимают на официальном сайте фонда. В «Артек» отправятся три победителя областного этапа.

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